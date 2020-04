En Finlandia inventan sistema anti Covid-19 para abrir los refrigeradores en supermercados

La pandemia del nuevo coronavirus también genera buenas ideas. El temor al contagio del Covid-19 provoca un rechazo al uso de manillas para abrir las puertas de cualquier tipo y en Finlandia buscaron una solución.

Un supermercado adoptó un sistema que evita que las personas utilicen sus manos para utilizar los refrigeradores que protegen ciertos alimentos. De esa forma buscan contrarrestar el miedo.

La Agencia Reuters informa que la alternativa cuenta con una manilla especial. La creación permite que los clientes abran las puertas con sus muñecas o antebrazos, ayudando a calmar a las personas.

Hands-free door handles at this Finnish supermarket allows customers to open doors with their arms pic.twitter.com/a1fSJOID5z

— Reuters (@Reuters) April 23, 2020