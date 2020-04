Asociación Chilena de Municipalidades advirtió colapso financiero en reunión con ministro de Hacienda

Durante este viernes, el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en donde reflejaron su preocupación debido al financiamiento municipal.

El alcalde de Puerto Natales y presidente de la AChm, Fernando Paredes, valoró la instancia con el ministro y aseguró que varios municipios están entrando en un proceso de quiebra. “Valoramos la disposición del Ministro Briones, y como Directorio, entregamos todos los antecedentes de la crisis financiera que están viviendo, gran parte de los municipios del país”, señaló.

“Hay municipios que están entrando en un proceso de quiebra, otros han cesado los pagos producto de los menores ingresos percibidos, relacionado con el aplazamiento de los permisos de circulación y las contribuciones“, indicó Paredes.

Además, el jefe comunal manifestó que de no mejorar la situación económica de cada municipalidad, los ciudadanos serán los más afectados. “Si no somos capaces de arreglar la crisis financiera que nos afecta, los municipios no seremos capaces de responder – desde el punto de vista social – a nuestros vecinos más vulnerables“, aseveró.

Servicios como el retiro de basura, alumbrado público, entre otros, corren peligro de ser suspendidos si es que los municipios quedan sin dinero.