Cofundador de Twitter prometió casi un tercio de su fortuna para combatir el coronavirus

El bolsillo de un multimillonario sale a enfrentar la pandemia. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, aseguró que donará el 28% de su fortuna para ayudar a la lucha en contra del nuevo coronavirus.

El empresario explicó en la red social que traspasará 1.000 millones de dólares de su patrimonio de la compañía Square. El dinero llegará desde una fundación directamente a organizaciones no gubernamentales.

Dorsey busca que los aportes se destinen a la educación, la salud y la renta universal básica. El desarrollador tecnológico explicó que dona desde Square y no de Twitter porque en la primera tiene más dinero.

“Espero que esto inspire a más personas a hacer algo similar. La vida es demasiado corta, así que hagamos todo lo que podamos por ayudar a los demás ahora”, escribió el empresario tecnológico.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020