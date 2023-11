Ministro Pizarro y el retiro de Tiane Endler de La Roja: “Las decisiones que tome un deportista también nos corresponde acompañarla y respetarla”

Un tema que no ha pasado desapercibido para nadie, es el anuncio de Tiane Endler sobre su retiro de la Selección Chilena femenina en medio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Desde compañeras de equipo hasta autoridades del país han comentado sobre el retiro de la portera y capitana de Chile. Ahora, el propio ministro del Deporte, Jaime Pizarro, salió a defender la decisión tomada por la mejor futbolista en la historia del país.

Las palabras del ministro Pizarro sobre Endler

En medio de un punto de prensa, el jefe de la cartera de Deportes del Gobierno, Jaime Pizarro, indico que “me parece que cualquier deportista chileno merece la consideración, el aprecio, el cariño, el afecto, porque ha destinado mucho tiempo de preparación, de entrenamiento y de competencia a su Selección”.

Puntualmente por el anuncio del retiro de Endler de La Roja, el secretario de Estado detalló que “en el caso de Tiane no cabe ninguna duda, ha sido profundamente destacada, tiene un recorrido pero extraordinario. Y eso lo agradezco y lo respeto profundamente”.

“Las decisiones que tome un deportista también nos corresponde acompañarla y respetarla. Si en el futuro hay algún cambio, con el mismo afecto y cariño se aceptará, no hay ningún problema”, agregó el ministro Pizarro.

Por último, Jaime Pizarro comentó que “las situaciones internas yo no las conozco, no es parte de mi proceso digamos y creo que lo central de esto hoy día me parece que es que hay una situación internamente que trabajarán para ver la forma de lograr la mejor solución y eso es lo que nosotros vamos a apoyar. Estaremos con ellos, acompañaremos esos últimos partidos y les desearemos que también les vaya muy bien”.