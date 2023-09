Nicolás Jarry tras perder la serie ante Italia en Copa Davis: “Estas son las derrotas más duras que tiene este deporte”

Este viernes, Chile perdió la serie ante Italia por las Finales de la Copa Davis 2023 tras la caída de Nicolás Jarry frente a Lorenzo Sonego, quien tuvo a su favor el bullicioso aliento del público al ser locales en la ciudad de Bolonia.

Luego de la derrota, el número uno de Chile lamentó el resultado, aunque dejó en claro que “no tengo nada que reprocharme. Él jugó bien, le salieron las cosas cuando tenían que salirle. Intenté presionar, exigirlo al máximo y estas son las derrotas más duras que tiene este deporte, cuando estuve a un centímetro de ganar”.

“No creo que se me escapó. Por tener un match point no significa que estaba con el partido en las manos. Luché, me di oportunidades y en las oportunidades que me di no cometí ningún error. Es aceptar y pensar en que lo di todo, cualquier cosa negativa hace mal”, agregó.

En esa línea, el tenista nacional hizo hincapié en la localía a favor del italiano. “Él tuvo la suerte de jugar de local, usó muy bien la localía para su juego y no queda nada más que seguir adelante. Es una competencia de equipos, así que ahora alentar al dobles”, comentó de cara al duelo de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo ante Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti.

“Es difícil controlar los nervios cuando el oponente está jugando súper bien, le están saliendo todas y no se le puede leer mucho el juego. Intenté aguantar, pero no lo pude hacer al nivel de lo bien que jugó él, donde le salían todas”, complementó.

Finalmente, Nicolás Jarry anticipó lo que será la serie de este sábado ante Canadá. “Voy a alentar al equipo ahora que es lo que corresponde y después descansaré lo máximo que pueda para mañana. La parte física y mental no me preocupa, jugando Copa Davis siempre hay energía de sobra. No tengo dudas de que mañana estaré bien”, sentenció.