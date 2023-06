Max Verstappen se queda con la ‘pole position’ del GP de Canadá de la Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), doble campeón mundial y actual líder del Mundial de Fórmula 1, se quedó este sábado con la pole position para el Gran Premio de Canadá.

En una sesión clasificatoria marcada por la fuerte lluvia en Montreal, Verstappen logró la primera posición de salida para este domingo y firmó su vigésima quinta ‘pole’ en la F1 en el circuito Gilles Villeneuve.

El alemán Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari) logró una sorprendente segunda plaza y el español Fernando Alonso (Aston Martin) se hizo con la tercera. Lewis Hamilton y George Russel, ambos de Mercedes, fueron cuarto y quinto, respectivamente.

En tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, segundo de la clasificación general tras su compañero Verstappen, no logró acceder a la última parte de la clasificación y arrancará la carrera desde el decimosegundo lugar.

La carrera de este domingo por el Gran Premio de Canadá está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros.

