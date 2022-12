Los 10 pilotos chilenos que competirán en el Rally Dakar 2023

Este sábado arrancará la edición 2023 del Rally Dakar 2023, la cual se extenderá hasta el 15 de enero y que involucrará a Arabia Saudita como la única locación de la prueba por cuarto año seguido.

Serán 8.500 kilómetros de recorrido en los cuales motos, camiones, autos, quads y vehículos ligeros intentarán superar la prueba motor más extrema del mundo, instancia donde Chile tendrá a diez representantes que buscarán mantener los éxitos nacionales en la competencia, quienes han logrado 14 podios hasta la fecha.

En ADN Deportes repasamos el listado de los pilotos nacionales que, tras superar las verificaciones técnicas y administrativas en Arabia Saudita, arrancarán la disputa del Rally Dakar 2023.

Side by Side (UTV)

Chile cuenta con tres representantes en esta categoría, incluyendo al bicampeón vigente de la instancia, Francisco “Chaleco” López, quien aspira a mantener su lugar de excelencia en la categoría, considerando que fue monarca del Mundial de Rally Cross Country en 2023.

“Tengo un nuevo rol en el equipo Red Bull Can-Am, que me tiene muy motivado, lo que me exige en la pista para hacerlo lo mejor que pueda. En mi norte siempre está ganar, pero obviamente esta situación se da cuando varios factores se alinean”, remarcó días atrás.

También estará presente Lucas Del Río, quien va por su revancha tras abandonar la prueba en 2022 por problemas mecánicos. El otro chileno será Ignacio Casale, que se estrenará en esta categoría luego de dos años compitiendo en camiones y ahora irá por un nuevo título tras haber sido tricampeón en las cuadrimotos. “Quiero aprovechar el momento y hacer lo mejor posible. Queremos llegar callados y demostrar con hechos. Ojalá se nos den todas las cosas y depende de nosotros, porque si no supiera que podemos ganar el Dakar no me hubiese inscrito este año. Siempre tengo la ilusión de ganar y nos sentimos que podemos ganarle a cualquiera“, explicó el “Perro”.

Motos

En esta categoría es donde se concentra la representación de pilotos chilenos en el Rally Dakar 2023. Al respecto, destacan dos experimentados de la competencia como Pablo Quintanilla, que aspira a dejar atrás el segundo puesto del 2022, y José Ignacio Cornejo.

También estará un debutante, pero que carga con el apellido más ilustre para los dakarianos de nuestro país y todo Sudamérica: Tomás de Gavardo, quien como su padre, el recordado “Cóndor de Huelquén”, Carlo de Gavardo, se subirá a una moto KTM, en su primer Rally Dakar.

“Todos estamos luchando por llegar a los grandes puestos, pero en mi primer Dakar es netamente terminarlo. Sé que puedo hacerlo bien, pero son tantos días de carrera que uno no está acostumbrado a eso. Llevar el apellido atrás es un orgullo para mí, pero nada más que eso, los pilotos de mi edad no saben quién es mi papá y no me miran ni para arriba ni para abajo“, aseguró en el diálogo con ADN TOP KIA. Patricio Cabrera y John Medina serán los otros nacionales presentes en esta categoría.

Cuadrimotos

A diferencia de años anteriores, sólo habrá un chileno compitiendo en esta categoría: Giovanni Enrico, quien fue segundo en la edición 2021, la única ocasión en que pudo completar el desafío motor. En esta ocasión tendrá la opción de competir por sexta vez.

Autos

En esta ocasión, será Luis Díaz el piloto nacional que estará sobre cuatro ruedas luego de haber conseguido su cupo para viajar a Arabia Saudita luego de obtenerlo habiendo disputado el Rally de Atacama junto a Stanley Sherrington. Será su debut en la prueba.