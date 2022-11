Después de una temporada con un muy bajo nivel producto de su competencia con Kevin Magnussen, el alemán Mick Schumacher no fue renovado por Haas con miras a la temporada 2023 y ahora será su compatriota Nico Hulkenberg quien llegará a la escudería norteamericana.

Así fue ratificado el pasado jueves por la marca de Estados Unidos, quienes adelantaron que al hijo del “Káiser”, Michael Schumacher, lo reemplazará el alemán que volverá a la máxima categoría del automovilismo después de tres temporadas.

Nico Hulkenberg estuvo presente por última vez una temporada completa en la Fórmula 1 en el 2019, cuando corrió por los franceses de Renault. Después de ello solo reemplazó a otros pilotos: en el 2020 manejó para Racing Point, mientras que en el presente año, reemplazó a Sebastian Vettel en Aston Martin.

“Naturalmente, estoy muy contento de dar la bienvenida a Nico Hulkenberg a un puesto de carreras de tiempo completo en la Fórmula 1″, comentó el jefe de la escudería Haas, Guenther Steiner.

Por su parte, Nico Hulkenberg agregó que: “estoy muy feliz de mudarme a un asiento de carrera de tiempo completo con Haas F1 Team en 2023. Siento que nunca dejé la Fórmula 1. Estoy emocionado de tener la oportunidad de hacer lo que más amo. Nuevamente y quiero agradecer a Gene Haas y Guenther Steiner por su confianza”, aseguró.

De esta forma, a la temporada 2023 de la Fórmula solo le resta una vacante, y aquella está en Williams, escudería británica que debe encontrar un compañero para Alex Albon.

Nico Hulkenberg makes his full-time return to F1 with Haas and will be in the car for post-season testing on Tuesday https://t.co/MItfbWtTKM

— Formula 1 (@F1) November 17, 2022