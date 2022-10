En la previa de la clasificación para el Gran Premio de Japón, dos escuderías de Fórmula 1 confirmaron novedades con miras a la temporada 2023, esto en relación con los nombres de Nyck de Vries y Pierre Gasly.

En primer término, Nyck de Vries fue oficializado como piloto de Alpha Tauri en reemplazo de Pierre Gasly, y será compañero de japonés Yuki Tsunoda el próximo año.

After making his F1 debut as a substitute just two races ago, @nyckdevries has landed a full-time seat with @AlphaTauriF1 for 2023#F1https://t.co/fBes1ZWMUh

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022