Árbitro fue golpeado y lanzado por una quebrada en Antofagasta

Este fin de semana el registro de un árbitro amateur, que recibió una brutal golpiza en Antofagasta, comenzó a ser viralizado.

La víctima, que fue identificada como Luis Chávez, fue golpeada en medio de un partido de una liga amateur que se realizó el sábado 20 de agosto, para luego ser lanzado por una quebrada.

El hecho habría ocurrido debido a que en el encuentro entre Liga Deportiva Real 1 de Mayo y Salvador Quezada, los primeros se sintieron perjudicados por las decisiones del juez de línea.

Fue así que uno de los jugadores atacó al árbitro en la cabeza con un palo, para luego lanzarlo a una quebrada que estaba cercana a la cancha.

En el video, que se difundió por redes sociales, se puede ver a la víctima herida, tendida en el suelo de un barranco y siendo asistida por personas que se encontraban en el lugar.

“Lo empujaron, fueron ustedes los que empezaron. Él se quiso defender y ustedes no lo dejaron y lo brincaron entre todos, eso no se hace”, se puede escuchar que dice una mujer en el video, la que agrega: “Por eso los árbitros no quieren venir, porque son unos atrevidos”.

Mario Vásquez, de la comisión de Árbitros de Antofagasta, indicó a 24 horas que “vamos en la cuarta agresión de árbitros, al menos de nuestra agrupación, de otras también han sucedido. Nos preocupa esta situación que está ocurriendo en el fútbol amateur de Antofagasta”.

Por su parte, Luis Chávez se encuentra en observación en el Hospital Regional de Antofagasta y en evaluación por algunos coágulos.

Revisa el registro a continuación: