Marcelo “Chino” Ríos anuncia que votará Rechazo y lanza su propia campaña para el Plebiscito

Siempre atento a la contingencia nacional, desde su residencia en Miami, Marcelo “Chino” Ríos quiso estar presente en la previa del Plebiscito: el ex número 1 del tenis anunció que votará Rechazo y lanzó su propio spot de campaña.

Para ello, utilizó imágenes de archivo de su recordado encuentro frente a Andre Agassi, con el que llegó a la cúspide del ranking ATP. Ello, sumado a las celebraciones en la calle, llena de banderas chilenas.

Luego, el extenista y empresario aparece en cámara para entregar su mensaje a los miles de seguidores en redes sociales. Para ilustrar su postura, empleó registros como el rescate de los 33 mineros y el terremoto del 27 de febrero de 2010, entre otros.

En su cuenta de Twitter escribió: “Nuevamente Chile nos necesita unidos, dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”.

Las palabras del Chino

Marcelo “Chino” Ríos apeló a la emotividad para mostrar su postura a favor del Rechazo, frente a los hechos que acontecen en el país. “Cuando Chile gana, todo un país sale a festejar, todos gritan de emoción y felicidad. Cuando Chile gana todos se sienten identificados, no importa si eres rico o pobre“, comenzó diciendo.

Y agregó que “no hay destrozos, no hay desmanes, no hay violencia. Y tú, ¿cómo te sientes? ¿Conforme? ¿Emocionado? Vamos ganando este partido”.

“He visto como nuestro país se levanta de peores catástrofes sin mirar nuestras diferencias, sino con lo que nos une. Vivimos un momento histórico, donde se juega la final de este campeonato. Yo voto Rechazo, porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser número uno“, sentenció.

El video del Chino Ríos recibió el respaldo de otro votante por el Rechazo: el actor Cristián de la Fuente.