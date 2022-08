A comienzos de este año, el Telescopio Espacial Hubble captó una tenue luz, la que venía en dirección de la constelación de Cetus. Los astrónomos consideraron que el pequeño haz de fotones era lo suficientemente especial como para utilizar al nuevo Telescopio James Webb (STJW) , pero había que esperar un poco para observarla.

Finalmente, este 30 de julio el nuevo telescopio captó la estrella que se ubica a 13 mil millones de años luz de distancia, tan solo unos 900 millones de años después del Big Bang.

Una estrella élfica

Bautizada como WHL0137-LS , aunque es más conocida por su nombre tolkienesco Eärendel , es la estrella ahora tiene el récord de la estrella más temprana y distante que los humanos hemos tenido la fortuna de ver.

Las imágenes muestran una estrella extremadamente deformada, al pasar por innumerables campos gravitacionales, desde el lugar más recóndito del universo hasta nuestros ojos.

Hasta ahora sabemos que Earendel es probablemente caliente y grande, y tiene entre 50 y 100 masas solares.

Con las mejoras tecnológicas que ofrece el James Webb, los astrónomos pronto podrían obtener algunas pistas más sobre este nuevo poseedor del récord.

