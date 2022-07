Astrónomo y capacidad del James Webb: “Es capaz de mostrarnos formaciones de estrellas y las primeras galaxias”

En un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el astrónomo Juan Carlos Beamin sobre las primeras fotos oficiales que fueron obtenidas por el telescopio James Webb.

Se trata de imágenes que han llamado la atención del mundo científico, demostrando la gran capacidad que tiene el observatorio espacial. Gracias a sus características se ha logrado un verdadero hallazgo en la astronomía.

A raíz de las fotografías que fueron publicadas por la NASA, Beamin destacó lo significativo que resulta ser este avance. Apuntó a las mejoras respecto al telescopio anterior y lo que promete para un trabajo a futuro.

“Para la primera imagen del Hubble, el campo ultra profundo se demoró dos semanas de observaciones (…) el James Webb, con tan solo 12 horas logró un campo más profundo y con mejor resolución“.

Hace una semana se compartieron las fotos obtenidas por el moderno telescopio. Los registros fueron viralizados y la gente destacaba la calidad con que se podía observar el universo.

De igual manera, surgió la duda en torno a la imagen verdadera de lo que podríamos observar o si hay alguna edición. Esto, apelando específicamente a los colores.

“Es una imagen de cómo realmente se ve el cielo, pero no es lo que veríamos exactamente con nuestros ojos. Se ha cambiado un poco”.

“Se toman imágenes monocromáticas -en blanco y negro-. Se colocan tres filtros y se van combinando para generar la gama de colores. Se construye esta foto para ver con nitidez esos colores”, explicó el astrónomo.

