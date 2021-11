Todos con militancia: ¿De qué equipos de fútbol son hinchas los candidatos presidenciales?

Poco más de 24 horas restan para que Chile viva un nuevo importante proceso eleccionario buscando al nuevo Presidente de la República. Este domingo 21 de noviembre, los chilenos tendremos que elegir a quién queremos que sea la máxima autoridad política a partir del 2022.

En ello y una de las dudas más recurrentes entre las ciudadanos es ¿De qué equipos son hinchas los siete candidatos?, y lo cierto es que la opciones son variadas, pero en su mayoría por las universidades.

Solo Yasna Provoste no ha declarado su militancia futbolística abiertamente, solo remitiéndose a confesar su pasión por la Selección Chilena de Fútbol.

Junto al equipo de ADN te invitamos a conocer los equipos de los candidatos presidenciales. Recuerda que todas las alternativas del proceso de este domingo las vivirás en vivo y en directo desde muy temprano.

Tres candidatos hinchas de la U

En diversos momentos, pero nunca escondiéndolo, Sebastián Sichel, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi se han declarado fanáticos azules.

Sebastián Sichel es forofo azul. Así se puede apreciar en varias publicaciones en sus redes sociales, donde apoya abiertamente a los azules “mi ídolo es Marcelo Salas, por lejos. El gol que le hace a la Católica en 1994 es el que más he gritado. Todavía le muestro videos a mi hijo de Salas. Era extraordinario”, dijo hace algún tiempo en una entrevista.

Marco Enríquez-Ominami declaró hace años su militancia azul. En una de sus tantas carreras presidenciales, MEO confirmó ser hincha de la Universidad de Chile, mientras que su esposa, la animadora Karen Doggenweiler es fanática de Colo Colo.

Finalmente, Franco Parisi, el único candidato telemático, también es fanático azul. Lo declaro hace algunos años, donde confesó ser seguidor del “bulla” tras 20 años de estudio y clases en la Universidad de Chile: “Ser un romántico viajero es parte esencial en mi vida“, dijo por esos días.

Boric y Kast “cruzados”

En la vereda opuesta están Gabriel Boric y José Antonio Kast. El candidato de Apruebo Dignidad es declarado fanático de la UC desde sus inicios en la política, instancia donde muchas veces “compitió” con su gran amigo, Giorgio Jackson (hincha de la U).

“He tratado de buscar argumentos para defender que la UC no es un equipo de clase alta, que en realidad somos de Independencia y todo ese cuento, pero es insostenible. No es que los cuicos se tomaron el club. Siempre ha sido cuico”, dijo hace algún tiempo Gabriel Boric.

Por su parte, José Antonio Kast nunca se ha mostrado abiertamente hincha fanático de algún club, pero sí hace algunas semanas confesó su militancia futbolística en la UC gracias a uno de sus cuñados: “me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, esgrimió.

El único albo

Finalmente, Eduardo Artés sigue la misma línea de Kast, pero sí tiene su “corazoncito” en Macul: “cuando era bien niño, me gustaba Colo Colo. Así de simple. Ahora no es que no me guste, pero me he alejado de esta cosa comercial tan terrible. Yo tenía un tío viejo que era uno de los fundadores de Colo Colo”, dijo hace algunos meses en AS Chile.