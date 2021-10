¡No lo dejaron entrar! Bolsonaro se quedó fuera del estadio por no tener su vacuna contra el covid-19

Fue una situación épica. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, se quedó fuera del estadio por no tener su vacuna contra el covid-19 al día.

Resulta que el mandatario llegó hasta el recinto deportivo Vila Belmiro a ver el match entre Santos y Gremio. Y ahí le negaron el ingreso.

“Yo quería ver el juego del Santos ahora y me dijeron que tenía que estar vacunado. ¿Por qué eso?”, se ve decir al presidente en las afueras del lugar en varios registros viralizados en redes sociales.

Una postura en línea con su escepticismo hacia las vacunas, donde ha liderado una corriente negacionista al sostener que éstas son experimentales y su aplicación no obligatoria, y que ahora le impidió disfrutar de su deporte favorito.

Bolsonaro, el más antivacuna

El presidente, que se contagió de Covid el 7 de junio de 2020, expresó muy molesto “¿por qué (debería tener) una tarjeta, un pasaporte de vacunación? Tengo más anticuerpos que quien se haya puesto las vacunas”.

A Bolsonaro no lo dejaron entrar al estadio a ver Santos – Gremio por no tener la vacuna contra el Covid. Vía @FutboliPolitica pic.twitter.com/w1VidpZt0k — VarskySports (@VarskySports) October 10, 2021

Sin embargo, pese a sus reclamos, no lo dejaron entrar y tuvo que acatar la normativa adoptada por todos los clubes de la Serie A.

Una situación que se suma a otras que la autoridad ha tenido que enfrentar por su negativa a vacunarse, como cuando participando de la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo que comer en la calle ya que no lo dejaban entrar a bares ni restaurantes por no tener las dos dosis.

Incluso, en aquel momento, el alcalde de Nueva York expresó “si no quiere vacunarse, no se moleste en venir aquí”, dejando claro que varios líderes mundiales no estaban de acuerdo con su radical postura.

No obstante, nada parece hacer entrar en razón Bolsonaro. Ni siquiera haberse perdido un partido que terminó 1-0 con gol de Wagner Leonardo sobre la hora.