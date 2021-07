Deportes con Historia: Las propuestas deportivas de Boric y Sichel

En una nueva edición de Deportes con Historia, Cristián Arcos centró su columna en analizar las propuestas en el área deportiva de los programas de Gabriel Boric y Sebastián Sichel, ambos ganadores de las elecciones primarias presidenciales ocurridas durante la jornada de este domingo 18 de julio.

“El deporte es un movimiento político así como el arte también lo es, pero es cierto que los programas políticos en general se tocan muy de sobrevuelo y con medidas genéricas. Esta semana revisaremos los programas de los dos candidatos que ganaron en las primarias”, comenzó diciendo Cristián Arcos.

Analizando las propuestas deportivas de Gabriel Boric

Primero, el columnista de Deportes con Historia partió analizando el proyecto presentado en materia deportiva por la apuesta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, “hincha fanático de la UC que va al estadio y que tiene entre sus grandes ídolos a Mario Lepe y Gary Medel”.

“Él habla en su programa de ‘La cultura del movimiento, derechos corporales más allá del deporte’. Alguna de sus propuestas del programa será unificar al ministerio del Deporte con el Instituto Nacional de Deportes, mientras que el proyecto de Sichel busca todo lo contrario. Propone la participación de deporte en la actividad laboral, así como se asegura la hora del almuerzo, por ejemplo. Tiene un foco muy importante en el deporte durante la pandemia. Boric también propone incluir dentro de los planes de lectura obligatoria libros con temática deportiva”, explicó el periodista deportivo.

Por otra parte, el columnista del Ciudadano ADN mencionó que el candidato Boric propone una modalidad que busca acabar con Estadio Seguro, y también busca una profesionalización dentro del fútbol femenino.

La propuesta deportiva de Sebastián Sichel

Por otra parte, Cristián Arcos analizó parte del proyecto del candidato Sebastián Sichel, perteneciente a Chile Vamos.

El político e hincha del equipo Universidad de Chile propone “fortalecer la independencia entre el ministerio del Deporte y el Instituto del Deporte, así como igualar la distribución de premios”.

“Si gana un varón o una mujer, tienen que ganar la misma cantidad de plata”, explicó Arcos.

El candidato de Chile Vamos también propone “modernizar el Centro de Alto Rendimiento y adelantar los recursos para concursos de final de año. Lo que ellos solicitan es cambiar la dinámica y que empiece desde el 1 de enero”, explicó Arcos.

“Las sociedades anónimas son ‘a la chilena’. No es la misma que hay en otros países. Su dinámica es distinta a la nacional, están mucho más reguladas y tienen que transparentar quiénes son los accionistas. En Inglaterra, por ejemplo, todo el mundo sabe quiénes son los accionistas del City. Acá no sabemos quiénes son los accionistas importantes de la Universidad de Chile. El programa de Sichel no dice nada. No digo que no lo vaya a incorporar, pero hasta ahora no hay nada”, agregó el columnista en conversación con ADN.