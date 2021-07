A 8 días de los Juegos Olímpicos, Tokio registró su máximo nivel de contagiados por covid-19 en seis meses

A poco más de una semana del arranque de los Juegos Olímpicos, la sede del evento reportó la cifra más alta de casos de covid-19 desde hace 6 meses.

La capital de Japón sumó 1.308 nuevos contagiados de coronavirus, cifra que supera los mil casos diarios por segundo día seguido. Una situación que no se registraba desde enero.

Recordemos que el aumento de casos ya venía desde la semana pasada, lo que llevó a las autoridades a decretar estado de emergencia en Tokio por cuarta vez desde la pandemia.

El temor ante un rebrote del covid-19 en Tokio forzó la determinación de que no haya público durante la disputa de los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, las decisiones no se quedan ahí. El Comité Olímpico Internacional informó hoy las adaptaciones que habrán para las ceremonias de premiación.

Entre las principales medidas, destaca que los atletas deberán colgarse sus medallas y que no habrán fotos grupales o de quienes compongan el podio de cada ceremonial.

Determinación que se suma a la restricción de movimiento para los deportistas, quienes sólo podrán mantenerse en la zona olímpica, además de un permanente monitoreo a su salud.

Todo con tal de evitar contagios de covid-19 entre los participantes en la máxima cita del deporte.

Key changes to medal ceremonies @Tokyo2020:

➡️Participants with masks at all times

➡️More distancing between gold, silver and bronze

➡️All presenters vaccinated

➡️Athletes take medals from trays carried by presenters

➡️No group photo on gold medal podiumhttps://t.co/KOuHgNoeps

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 15, 2021