Ignacio Jara recordó gran historia de fanatismo por Colo Colo

El volante Ignacio Jara está feliz con su arribo a Colo Colo, club del que es fanático desde chico, aunque surgió de Cobreloa.

Y tanto es su amor por el equipo albo que recordó una anécdota que protagonizó al respecto: una vez pidió dinero en el Metro para ir al Estadio Monumental.

Fue a través de un video publicado por el auspiciador principal del club, Pilsen del Sur, que el volante de 24 años reveló tal historia.

“Nunca tuve un lazo con Colo Colo en tema de fútbol, pero sí tengo una anécdota de joven. Debía ir a entrenar por otro club y decidí no hacerlo, ni tampoco ir a estudiar. Puse una polera mía de entrenamiento de Colo Colo afuera de la estación Pedrero del Metro, y ahí estuve toda la tarde hasta hacer la plata con un amigo para ir al Monumental para alentar al equipo”, contó el jugador.

“Recuerdo que eso lo hice para un partido contra O’Higgins… Estaba lloviendo y me pude colocar en un codo. Después me llegaron los retos, pero no me arrepiento. Valió la pena”, agregó.

Ignacio Jara añadió que su fanatismo por Colo Colo comenzó por su padre.

“Él es súper hincha. Es colocolino como mis tíos y abuelos. Ahí empezó el amor por el club, que es incondicional por todo lo que genera en el pueblo colocolino, que es gente de mucho esfuerzo y sacrificio, al igual que mi familia. Nunca me regalaron algo, por eso estar acá es un premio… Nunca bajé los brazos, y ese amor por Colo Colo, que viene de pequeño, es fundamental. Desde chico tengo noción de esto, y el primer estadio que visité fue el Monumental, lo que me dio una alegría inmensa“.