Entrenador de San Luis cuenta su experiencia como ayudante de Maradona en México

Una gracia tiene el técnico de San Luis de Quillota, el argentino José María Martínez: fue ayudante de Diego Armando Maradona en el equipo mexicano Dorados de Sinaloa, entre enero y junio de 2019.

EL DT de los “Canarios” está cumpliendo su segundo ciclo en el club chieno y contó a la web trasandina Infobae lo que significó estar al lado del fallecido campeón mundial.

“Viví momentos inolvidables, un privilegio que hemos podido darnos unos pocos. Le agradezco a la pelota que nos lleva a lugares inimaginables y me puso al lado de Dios… La vida de Maradona fue muy solitaria, porque nunca pudo tener una normal como la nuestra… A Diego lo tengo presente, sigue estando a mi lado. No pensé que su final iba a ser así de drástico”, dijo Martínez, exjugador de Estudiantes, Atlético de Tucumán y Chacarita.

El entrenador de San Luis dio señales sobre los problemas físicos de Maradona.

“Cuando lo conocí, sabía de las dificultades físicas que le tocó transitar en su vida. Pero también lo vi recuperarse. Sus piernas y su espalda estaban deterioradas por sus infiltraciones y por el esfuerzo que hizo para jugar en la alta competencia. Por ser quien fue terminó pagando un costo altísimo en lo físico”.

Martínez también se refirió al día a día del ícono del fútbol del vecino país, fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

“Ser Maradona era muy difícil y jodido a la vez. Yo no lo hubiera soportado. Vi una persona humilde con todo y con todos, sobre todo con los más necesitados… No compartía sus bajones anímicos ni disputas con los poderosos. No tenía inconvenientes con la prensa, ignoraba a los que lo criticaba”.