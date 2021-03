Luego de caer ante el Sevilla, hinchas del Betis pidieron el retorno de Claudio Bravo al equipo titular

El Real Betis de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, sufrió una derrota por la cuenta mínima ante el Sevilla en el clásico de Andalucía. Los “Verdiblancos” perdieron terreno en su aspiración por copas internacionales y mediante redes sociales los hinchas pidieron el regreso del portero nacional a la titularidad.

El único tanto del partido fue a través del futbolista marroquí Youssef En-Nesyri a los 27 minutos, quien gracias a un gran servicio por parte del español Jesús Navas, se sacó al portero Joel Robles. Esta acción le valió las críticas de la hinchada al guardameta español, donde pudo haber hecho algo más para evitar el gol.

A través de las redes sociales los fanáticos del conjunto dirigido por el “Ingeniero” pidieron que Claudio Bravo -quien estuvo durante todo el encuentro en el banco de suplentes-, retome los tres palos del arco “bético“.

En Twitter, parte de los mensajes que entregaron los seguidores fueron: “Joel Robles es el peor portero de la Liga con diferencia, si no fuera por él, el Betis tendría por lo menos 6 puntos más. Por el bien de su equipo, que Claudio Bravo vuelva pronto“, “Claudio Bravo por Joel Robles YA! Pellegrini por favor”, “Inexplicablemente, Joel Robles juega por delante de Claudio Bravo. Ahí está la diferencia de hoy”, entre otros descargos.

Cabe recordar que el Real Betis tendrá su próximo desafío el viernes 19 de marzo contra el Levante por una nueva fecha de la liga española.

Pellegrini es inteligente. Y es un tío justo. No iba a quitar a Joel mientras que lo estuviera haciendo bien. Pero con este portero no vamos a ningún lado. No se pueden regalar goles y jugar tan mal con los pies en el futbol moderno.

Claudio Bravo, no te lesiones más ostias.

— Botas Blancas 2 (@MVerdiblancos) March 14, 2021