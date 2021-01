Joe Biden anunció un plan de asistencia debido a la pandemia por US$1,9 billones

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan de estímulos por 1,9 billones de dólares. El esquema busca combatir la pandemia del coronavirus Covid-19 y alejar al país de una recesión económica. El mensaje proporcionó cierta energía a la actividad de las bolsas financieras.

En la emergencia EEUU enfrenta los días más complejos de la crisis sanitaria con más de 385.000 víctimas. Además es un programa integral que los demócratas venían reclamando a Washington desde hace meses. El plan se compone de varios tramos y uno de US$400.000 millones combatirá directamente la pandemia.

El programa incluye acelerar la distribución de la vacuna y reabrir los colegios en los primeros 100 días del gobierno. El demócrata espera, en menos de cuatro meses, alcanzar 100 millones de vacunados. Otros US$350.000 millones se destinarán a ayudar a los gobiernos estatales y locales para sus déficits presupuestarios.

El mayor tramo del paquete de estímulos se enfoca en los trabajadores y las familias. Se entregarán un billón de dólares en cheques directos por 1.400 dólares, mejores subsidios de desempleo, 1oo dólares semanales hasta septiembre, bajas remuneradas para quienes se enfermen del Covid-19 y subsidios amplios para cuidar a los hijos.

Otros US$440.000 millones se destinarán a las pequeñas y medianas empresas y a comunidades afectadas por la pandemia. Biden también prometió crear “millones de empleos” en el sector industrial. “No nos podemos permitir seguir de brazos cruzados”, dijo el mandatario electo que está a cinco días de llegar a la Casa Blanca.

The New York Times informa que en la alocución el demócrata no se guardó críticas a la administración saliente. Sus dardos apuntaron al “fracaso” en la distribución de la vacuna contra el SARS-CoV-2.