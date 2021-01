Ministra del Deporte por caso Defensa y Justicia: “Yo no tengo la convicción que hayan sido falsos positivos”

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez se refirió a la polémica situación que se vivió entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia por Copa Sudamericana, donde el cuadro trasandino presentó casos positivos de Covid-19 y terminó por trasladar el encuentro a Paraguay.

En medio de una conferencia de prensa tras presentar un curso que beneficia la formación superior de deportistas de alto rendimiento, la autoridad aseguró que desde el Mindep están dispuestos a colaborar en la organización de eventos deportivos a nivel nacional. “A nosotros nos sorprendió los distintos cambios de requerimiento que se habían solicitado para llevar a cabo la semifinal de Sudamericana (…) Hay que dar vuelta la página, como Ministerio del Deporte hemos estado y vamos a estar en disposición de colaborar en eventos deportivos a nivel nacional”.

Sobre la situación de los PCR positivos del equipo argentino, Pérez recalcó que no comparte la apreciación de los trasandinos al referirse como “falsos positivos”. “Yo no tengo la convicción que hayan sido falsos positivos, al contrario, no corresponden las dudas que se plantearon por parte de integrantes de la delegación del equipo argentino, porque puede ser una falta de respeto al trabajo de los funcionarios. Lo que se nos ha señalado, es que cuando se ha producido un contagio en agentes asintomáticos, la carga viral de la detección del PCR va bajando con los días. Ellos dieron dos PCR positivos. Yo no pondría en duda los exámenes y resultados, porque no corresponde”.

Por otro lado, aseguró que mantuvieron una reunión con distintos actores del fútbol chileno para potenciar el protocolo que rige la actividad. “Tuvimos reunión con el presidente de la ANFP, el jefe de la Comisión Médica, la Subsecretaria de Salud y nosotros, para ver el protocolo que resguarde aún más estos principios. Queremos eventos deportivos en Chile y lo más importante es cumplir los requerimientos para proteger la salud y vida de los deportistas”.

De todas formas, destacó los buenos números que han tenido los clubes chilenos en cuanto al Covid-19. “El nivel de positividad en el futbol chileno, después de más de 40 mil testeos desde que volvimos a entrenar es el más bajo a nivel mundial. Eso significa que las cosas se han hecho bien con algunas excepciones de incumplimiento. pero permite garantizar que en Chile se pueden hacer eventos”.