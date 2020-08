Pese a constantes elogios de Guardiola, jugador del City no quiere seguir en el club: ficharía por el Barcelona

En central español de 19 años, Eric García, es una de las grandes promesas que actualmente tiene el Manchester City, a tal punto, que ha sido constantemente elogiado por Pep Guardiola, sin embargo, el joven futbolista no desea continuar en el conjunto “ciudadano”, ya que según afirman en Europa, su intención es sumarse al Barcelona de Arturo Vidal.

“Eric nos ha comunicado que no quiere extender su contrato con el City, tiene un año más y después de eso, no quiere extender. Queríamos que siguiera, pero él no quiere. Imaginamos que quiere jugar en otro lugar”, lanzó Guardiola.

El elenco catalán está en búsqueda de renovar su línea defensiva y ven en García un buen nombre para ocupar un puesto en aquel lugar del equipo.

Cabe consignar que el joven futbolista se formó en La Masía, pero en 2017 optó por aceptar la oferta que le llegó desde el cuadro inglés.