Rafael Nadal anunció que no participará en el US Open 2020

Tal como ocurrió hace algunos días con el australiano Nick Kyrgios, ahora fue Rafael Nadal quien anunció que no disputará la versión 2020 del US Open.

El último campeón del Grand Slam que se disputa en Flushing Meadows indicó a través de Twitter que decidió tomar la medida, a raíz del coronavirus Covid-19.

“Tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo, con casos de Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, dijo.

Nadal comentó que entiende que se catalogue como una barbaridad el calendario, además agradeció los esfuerzos para que se lleve a cabo el certamen.