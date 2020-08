¿Le gustaron las memorias? Sergio Ramos tiene tatuada frase de Pablo Neruda en el pecho

Sergio Ramos, defensor del Real Madrid llamó la atención del público chileno a través de sus redes sociales luego de compartir una fotografía.

El zaguero español compartió una instantánea a través de Instagram donde se ve a torso desnudo con múltiples tatuajes.

Entre ellos, destaca una frase en inglés. “I confess that i have lived”, que en español es “Confieso que he vivido”.

Dicha frase es el título del libro póstumo de Pablo Neruda, en el que recoge las memorias del poeta chileno.