Deportistas chilenos analizan el regreso a los entrenamientos en medio de la pandemia

Aunque en el Ministerio de Salud salieron a descartar fechas específicas para el regreso de los entrenamientos para el fútbol profesional, esta semana podría haber novedades para una eventual autorización para el retorno a las prácticas de las disciplinas de bajo contacto y los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos.

“Obviamente me parece bien que si se le autoriza a un deporte como el fútbol, se debiese hacer un protocolo para que todos los deportes que cumplan con las características de seguridad sanitaria puedan volver a la actividad. Llevamos varios meses en confinamiento muchos deportistas partieron quedándose en sus casas antes que las cuarentenas fueran obligatorias y adaptando sus entrenamientos a eso. Ya al cuarto mes de una situación como esa la realidad se vuelve un poco compleja porque hay entrenamientos que no se pueden hacer en casa”, aseguró en ADN TOP KIA Francisca Crovetto, tiradora skeet, Premio Nacional del Deporte, capitana del Team Chile y presidenta de DAR Chile.

Los primos Marco y Esteban Grimalt esperan el regreso a la actividad deportiva, para buscar su clasificación a Tokio 2021 y por eso están muy atentos a la luz verde de las autoridades y así no dar más ventajas. ¿Qué han hecho mientras? “Estamos enfocados en la parte física. No hemos parado en estos meses. Estamos buscando nuestra mejor versión atlética y ahí estamos poniendo harta motivación. El balón no lo hemos podido tocar y estamos buscando distintas alternativas. Nuestro deporte es más parecido al individual que el colectivo, el entrenamiento es en duplas. Esperamos encontrar un protocolo correcto para volver a las prácticas. La mayoría de nuestros pares ya está regresando al menos a tocar la arena. A fin de año se reiniciarían las competencias, asi que no hay tanto apuro por volver, pero esperamos tocar arena lo antes posible”, narró Marco, desde San Felipe.

En una disciplina muy similar, en sala y con más jugadores por equipo, el head coach del Team Chile de voleibol ,Daniel Nejamkin, también cree que es bueno que ya se retome de a poco un regreso responsable y seguro a la práctica deportiva. “Estoy de acuerdo con que empiecen a entrenar siempre y cuando se respeten los protocolos avalados por los infectólogos, que deben dar el visto bueno a los protocolos. En otros países han empezado. La liga de Grecia ya arrancó y hay muchos países en Europa que empiezan a entrenar a mediados de mes”.

Y en el básquetbol, sus entrenadores están atentos y se reúnen permanentemente, para analizar los escenarios del retorno. El DT de Puente Alto, Pablo Ares advierte que hoy el momento no es tan fácil. “Se habla de un regreso a entrenar en septiembre para una liga de transición entre octubre y noviembre, pero no hay nada claro. Si se vuelve, será sin público. El club está preocupado de protocolos a nivel adulto y formativo, con exámenes que tienen un costo que hoy no sé si los clubes están en condiciones de cumplir”.

Realidades dispares tanto en deportes individuales como colectivos, cuyo desarrollo se mantiene estancado desde marzo producto de la pandemia y los confinamientos forzados por la autoridad.