María Fernanda Valdés: “A nosotros nos benefició la postergación de los Juegos Olímpicos”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con la campeona panamericana en Lima 2019 en la disciplina de halterofilia, María Fernanda Valdés, para conocer más de sus vida durante la pandemia.

Una de las principales situaciones que ha tenido que vivir la pesista ha sido el adaptar sus entrenamientos en casa: “Nosotros estamos en la casa desde el 16 de marzo, entonces al principio si entrenábamos normal, una vez al día, pero con el pasar de los días, yo vivo en Las Vizcachas entonces hace mucho frío y el pasar de los días ya se hizo muy difícil entrenar afuera, entonces tomamos la decisión de hacer preparación física adentro de la casa, asi que ahora estamos trabajando adentro de la casa, vía online pero dentro de la casa. Es entretenido porque lo hacemos grupal, con los chicos de la selección entonces lo hacemos más entretenido”.

Pese a la lamentable suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para la “Feña” terminó siendo una determinación más bien favorable: “A nosotros no nos perjudicó, a nosotros nos benefició porque si se recuerdan yo me tuve que operar de urgencia en septiembre, entonces íbamos con una recuperación que la estábamos adelantando demasiado, iba muy rápida y estábamos dañando el tejido, en febrero tuve un control con el médico y estaba dañando el tejido del hombro y estábamos retrocediendo y con esto de la pandemia, a nosotros nos benefició la postergación de los Juegos Olímpicos”.

De todas formas, es muy precavida y sabe que aún no puede realizar ninguna proyección de su participación en la cita olímpica: “Nosotros estamos tranquilos, hoy día no podemos hacer ninguna proyección, no podemos hacer ninguna planificación de entrenamientos porque estamos a ciegas, no tenemos el control en las manos y no depende de nosotros, por ende nosotros estamos tranquilos hasta poder volver al gimnasio”.

Durante los días de cuarentena, Valdés ha participado de diversas campañas solidarias, una de ellas es una recaudación de fondos para costear la compra de toallas higiénicas a quienes más lo necesiten: “En mi instagram está el flyers que hicimos, donde está mi cuenta corriente y ahí se está juntando el dinero para hacer la compra de los insumos y poder ir en ayuda de la gente, estamos viendo la idea de poder ir a campamentos a ayudar a las mujeres. Hay emprendimientos que me han regalado copitas reutilizables, que son más ecológicas, hay niñas que quieren regalar toallitas reutilizables y ahí estamos en la recolección”.

Además la pesista participará de una sección en el canal TV Educa para incentivar la práctica de deporte durante el confinamiento: “En el nuevo canal TV Educa vamos a hacer unas capsulas para que los niños puedan hacer actividad física en sus casas”.