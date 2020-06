Sergio Agüero fue operado tras grave lesión y se perdería el resto de la temporada

Sergio Agüero, delantero del Manchester City sufrió una dura lesión en el retorno de la Premier League y quedó fuera de las canchas por el resto de la temporada.

El atacante que presentó duras molestias en su rodilla derecha necesitaba una intervención quirúrgica para poder subsanar el dolor.

Y pese a que Josep Guardiola aseguró en conferencia de prensa que el “Kun” sería intervenido el jueves, de acuerdo a información de Dani Gil, corresponsal de ADN Deportes, este fue operado en esta jornada de miércoles.

El mismo atacante compartió una fotografía en sus redes sociales tras ser operado por el prestigioso doctor Cugat (el mismo que operó a Arturo Vidal en la previa de Brasil 2014)

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I’ll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020