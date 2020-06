Sebastián Toro contó anécdota del día en que Esteban Paredes le quemó unas zapatillas con diseño de marihuana

Mientras el fútbol chileno sigue en pausa debido a la pandemia del Covid-19, las anécdotas y conversaciones se siguen generando protagonizadas por diversos personajes del mundo futbolístico, y esta vez ocurrió en Colo Colo.

Resulta que el exdefensor de los albos, Sebastián Toro, relató una curiosa anécdota que vivió con el ídolo del “cacique”, Esteban Paredes, cuando el delantero decidió quemarle unas zapatillas que tenían diseño de marihuana.

En conversación con Dale Albo, Toro contó que “me compré unas zapatillas con plantas de marihuana. No estoy ni en contra, ni a favor, no me interesa, no es un tema que me afecte a mí. Me llevo muy bien con Esteban, pero me hueveó. Me decía ‘no ocupes esas hueas’ que das una mala imagen‘“, reveló.

Ante la negativa de desprenderse de las zatillas, Paredes a “la segunda o tercera vez que las llevo, me las quemó. Entro al camarín y de repente hay algo incendiándose y eran las zapatillas. Me dice ‘ponte esas y me pasa otras‘”, contó.

Aquello no agradó a Toro, quien reveló que se molestó con el delantero “le digo ‘me gustaban a mí, son cómodas‘. ‘No, no podis andar con esas‘ (le dijo Paredes). Fue muy buena la anécdota, en el momento yo enojado con el Esteban me dice ‘pero si es por tu bien‘”, señaló.

“Con él siempre tuve buena relación, salíamos a comer, con su señora, siempre tuvimos buena relación”, cerró el exdefensor.