Gustavo Quinteros por el fútbol chileno: Uno tiene la esperanza de volver donde fue feliz

Gustavo Quinteros, entrenador del Xolos de Tijuana conversó con Los Tenores sobre su presente en el fútbol mexicano y los acercamientos que ha tenido con el fútbol chileno.

Ante la posibilidad de volver a Chile, el técnico aseguró que no lo descarta. “Uno nunca sabe lo que pueda suceder en el fútbol y mucho menos ahora con pandemia. Aquí en Tijuana se está negociando con el plantel y cuerpo técnico, todos somos solidarios y aceptamos la rebaja, pero después vienen montón de temas como traspasos. Hoy tenemos contrato pero a fin de año a lo mejor no. O quizás el contrato ahora hay que ponerse de acuerdo”.

Incluso recalcó que le gustaría volver al fútbol chileno. “Uno siempre tiene la esperanza de volver al lugar que fui feliz. Yo en Chile lo pase bien, fui feliz. Me gusto mucho el fútbol, la gente. En cualquier momento me gustaría volver”.

Pensando en un eventual arribo al cuadro albo, Quinteros recalcó que debe trabajarse con un plantel de jerarquía. “Es difícil hablar desde afuera. Uno tiene que respetar que es un club grande. Los que estuvieron hicieron grandes esfuerzos para que pueda ser competitivo. Pero tienes que conocer a todo el plantel y darle una idea que sea adecuada a la idiosincrasia a la características del club. En el caso de Colo-Colo sería formar un equipo competitivo. Sabemos que es un club grande”.

Por el fútbol mexicano y su complejo escenario, el extécnico de Universidad Católica aseguró que están en constante conversación con los dirigentes. “Somos muchos los entrenadores que estamos negociando. Es un conjunto de situaciones como no hay descensos, todos los equipos están tranquilos. Solo los más grandes que tienen la ambición de ganar algo internacional. Ahora hay muchos entrenadores que han rescindido contrato. Hay que tener fe. Es un fútbol muy bueno”.

Sobre su impronta en Universidad Católica, el técnico recordó cómo gestó el título de los cruzados la temporada pasada, sacando a un ídolo como Diego Buonanotte. “Nosotros conociendo a cada uno de los jugadores y sus características veíamos que debíamos cambiar algo al equipo que fue campeón. Yo quería un equipo que fuese más arriba. Pero para eso hay que tener un equipo dinámico. Fue en ese cambio que sumamos a Pinares y adelantamos a Aued, así tuvimos un funcionamiento muy bueno. Me parece que Buonannote es un gran jugador, pero por el sistema de juego no tuvo tanta participación, pero cuando entró nosotros lo disfrutábamos”.

Sobre la participación de los equipos chilenos en torneos internacionales, Quinteros asegura que se debe a temas presupuestarios. “Es un tema de que la mayoría de los rivales que juegan en Copa tienen mayor presupuesto y más variantes. En Copa debes tener jugadores preparados para partidos de visitante y otros jugadores de características distintas cuando debes arriesgar. Todos esos partidos que juegas bien y no puedes ganar, es probables que quedes fuera”.

Por su preferencia de trabajar en clubes o selecciones, el extécnico de Ecuador manifestó que le gustan ambas opciones. “La verdad que me gustan las dos. En la selección estás a un nivel superlativo, jugadores que trabajan en Europa que tienen técnicos de alto nivel. Trabajar con jugadores de ese tipo hace que uno aprende y te permite plasmar cosas que no se pueden intentar con otros jugadores. Pero en un club es mucho más fácil que tu idea de juego sea rápidamente plasmada en cancha”.