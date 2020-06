Preocupación en el fútbol chileno: Clubes aún no reciben pago desde el CDF

En medio de la crisis que ha generado el coronavirus a lo largo del mundo, el fútbol también se ha visto afectado.

De acuerdo a lo informado por ADN Deportes, desde los clubes de la ANFP existe una preocupación importante por no haber recibido los ingresos pertenecientes a la cuota del CDF.

Los equipos han manifestado sus inquietudes porque en esta oportunidad ha existido un retraso importante en el plazo estipulado para pagar dichos montos por parte de Turner. Generalmente, el ingreso por este item llegaba el 7 de cada mes. Ahora, habrían informado que sería el día 12, plazo máximo para efectuar el pago.

Mientras que la directiva de la ANFP, que creo una comisión negociadora vinculada a este ítem, tampoco ha tenido mayor suerte al no poder contactar a la gente responsable del pago.

El diario El Mercurio complementa con las declaraciones de Cesar Rossi, que asegura que hasta la fecha no han recibido nada. “No nos ha llegado nada. Nosotros hemos pagados compromisos y estamos a la espera de saber que pasa con la cuota de este mes. Nosotros tenemos para aguantar este mes si es que se retrasa el pago, pero no se los demás equipos”.

Revisa aquí los descargos de Juan Cristóbal Guarello relacionados a este tema durante la edición de Los Tenores en la jornada de ayer.