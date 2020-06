ExUnión Española en Minessota: “Se está viviendo una situación delicada y triste”

José Manuel Aja, exdefensor de Unión Española que defiende la camiseta del Minessota United conversó con Los Tenores sobre la situación en Estados Unidos.

En diálogo con ADN Deportes contó cómo se ha vivido la serie de manifestaciones en suelo norteamericano. “Se está viviendo una situación muy delicada y triste. Primero por la llegada del virus y ahora con el asesinato de Floyd, se están viviendo momentos tristes. Gracias a Dios estamos bien. Nos afecta porque han dictado toque de queda hasta mañana”.

El zaguero relató las medidas que se han tomado en Minessota, ciudad donde fue asesinado George Floyd. “La verdad es que ni bien pasó, fue durísimo porque partieron las manifestaciones. Ante la falta de respuestas saquearon lugares importantes de la ciudad y tomó repercusión a lo largo y ancho de todo el país. Ha sido muy triste ver todas estas imágenes. La familia de Floyd pidió que las manifestaciones sean pacíficas. Con el pedido de ellos, creo que se va a calmar todo”.

Sobre los entrenamientos en medio de la pandemia, confesó que han estado volviendo lentamente a las prácticas. “Desde el 12 de marzo que no estábamos entrenando. Haciendo trabajos desde la casa. Teníamos que hacer lo que podíamos. Ahora justo estábamos volviendo al complejo deportivo a entrenar. Son entrenamientos individuales. Era un avance”.

Por su sorpresiva partida de Unión Española, Aja contó que nunca se comunicaron directamente con él. “La idea era quedarme en el club. Me sentía cómodo, tenía excelente relación con el plantel y cuerpo técnico. Después me voy de vacaciones y esperé que se concretara la renovación, pero no se comunicaron por parte de la gerencia deportiva. Fue muy extraño. El entrenador me dijo que quería contar conmigo”.