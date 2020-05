¿Cuál fue la verdadera “Batalla de Santiago”? Cristián Arcos la recordó en “Deportes con historia”

“La Batalla de Santiago”, controvertido concepto con el que el ministro Jaime Mañalich bautizó a la lucha contra el coronavirus, no ha sido el primero en llevar esa denominación. Además de las intensas protestas contra el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1957, y del recordado paso de Rage Against the Machine por el Estadio Bicentenario de La Florida en 2010, concierto que “los propios miembros han considerado el mejor de su vida” pese al saldo de 14 detenidos y 22 guardias heridos, estuvo la más emblemática para el mundo del fútbol, y que Cristián Arcos recordó en “Deportes con Historia” en Ciudadano ADN: el enfrentamiento entre Chile e Italia por el Mundial de 1962, en el Estadio Nacional, 2 de junio de ese año.

Según relató Arcos, el trasfondo de esa “Batalla de Santiago” se remonta a unos años atrás, cuando se supo que Chile sería la sede del Mundial. Decepcionados con la noticia, los periodistas italianos Antonio Ghirelli y Corrado Pizzinelli escribieron un artículo llamado “Santiago, el confín del mundo: la infinita tristeza de la capital chilena”, donde aseguraban que Chile es “uno de los países más subdesarrollados del mundo, con analfabetismo, prostitución, alcoholismo y miseria”, definiéndolo tras sus ínfulas mundiales como “pequeño y orgulloso, de la misma forma que Mussolini envió a nuestra fuerza aérea a bombardear Londres”.

El artículo fue difundido en Chile, lo que transformó a Italia en el convidado de piedra de este mundial. Los jugadores “entraron con flores a la cancha y las lanzaron al público, cuya reacción fue tomarlas y devolverlas a la cancha”. A los 7 minutos se fue expulsado el primer jugador italiano. En una época donde no existían las tarjetas rojas o amarillas, el juez Ken Ashton se vio sobrepasado con la violencia del partido, donde destacaron el chileno Leonel Sánchez y el italiano Mario David en una disputa por el balón que incluyó ganchos y patadas.

El 2-0 a favor de Chile no contribuyó a calmar los ánimos. Ashton salió comentando que estuvo varias veces a punto de suspender el partido, y asegurando que “yo no arbitré un partido, arbitré una batalla”, lo que inmortalizó la denominación. Un dato curioso es que fue el propio Ashton quien, años después, inventó las tarjetas rojas y amarillas, y el jugador que recibió la primera tarjeta roja en la historia fue un chileno: Carlos Caszely, una prueba de que “la historia siempre vuelve para acá”, según el tenor escritor.

Arcos es de los que cree que el Mundial de 1962 “es el evento más importante de la historia de Chile”, porque a partir de su realización “cambia la cultura y cambia tecnológicamente, hasta el periodismo de este país cambia”. Realizado pocos días después del terremoto de Valdivia y tan solo en cuatro sedes; además del Estadio Nacional, en el Teniente de Rancagua, el Sausalito de Viña y el Carlos Dittborn de Arica.

Entre sus particularidades está que Brasil jugó con 12 jugadores, la menor cantidad para un campeón en toda la historia del fútbol mundial. La pelota fue un diseño chileno (llamado “Crack”) obra del diseñador Custodio Zamora. Y entre las curiosidades futboleras estuvo la controvertida expulsión de la figura de Brasil, Garrincha, en el partido contra Chile por el paso a la final, y el único “gol olímpico” de la historia de los mundiales, obra del colombiano Marcos Coll en el Carlos Dittborn, donde Colombia y la URSS terminaron empatando 4-4. Otra de las huellas que quedaron para la historia fue la canción “Tito, mi amor”, dedicada a Tito Fouillioux, a quien recordó Arcos como figura deportiva. “Lo que jugaba. Si no se hubiera lesionado, lo que hubiera pasado. Y un comentario medio frívolo, la pinta que tenía, te la encargo”.