Vicepresidente FIFA: Partidos entre selecciones pueden quedar suspendidos hasta 2021 por el Covid-19

Se ven lejanas las Clasificatorias de la Conmebol hacia Qatar 2022 por la pandemia. El vicepresidente de la FIFA y titular de la Concacaf, Victor Montagliani, reconoció que pueden no jugarse partidos de selecciones este año.

La Roja debía iniciar en marzo su ruta hacia la próxima Copa del Mundo, además de tener programados partidos en junio, septiembre, octubre y noviembre. Hasta ahora la FIFA solamente suspendió los juegos de junio.

Montgliani dijo a The Associated Press que retomar los partidos de selecciones este 2020 “podría ser un desafío, no solo por los problemas de salud en todo el mundo y los diversos grados de preparación”.

El dirigente de FIFA comentó que la mayor dificultad está en “con los viajes internacionales”, agregando que “septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme”.