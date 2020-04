La actualidad futbolera en “Deportes con Historia”: vuelven los entrenamientos en Europa, Ronaldinho preso en Paraguay, el novio de la mamá de Neymar y el cumpleaños 37 de Claudio Bravo

Una completa revisión de las últimas noticias del fútbol, en una semana marcada por el coronavirus, presentó Cristián Arcos en “Deportes con Historia”, la columna deportiva de Ciudadano ADN.

Partiendo por Europa, donde pese a la pandemia, ya están haciendo protocolos para volver a jugar a mediados de mayo, aunque sin público. Entre los equipos que ya están entrenando está el Bayern Munich, eso sí, con no más de 4 o 5 jugadores por cancha.

En este contexto, José Mourinho, “el villano favorito, el equivalente al Guasón en el mundo del fútbol” fue quien, para no contravenir leyes, citó a tres jugadores y los mandó a entrenar a un parque. Sin embargo, rápidamente fue captado por la prensa dándoles instrucciones, ante lo que se disculpó y dijo que no lo iba a hacer más. “Yo creo que eran los tres que no le iban a decir que no”, dijo Arcos sobre el criterio con el que escogió a esos jugadores.

Otro que está viviendo momentos complicados es Ronaldinho Gaúcho, arrestado en un hotel “fantástico” en Asunción, tras entrar con documentos falsos a Paraguay junto a su hermano. El futbolista pasó su cumpleaños número 40 preso. Pero antes de ese encierro domiciliario, tuvo que pasar por una cárcel paraguaya, donde jugó un partido de futbol que tuvo una estricta regla: que Ronaldinho no metiera goles.

Aún se investiga por qué Ronaldinho entró a ese país con un pasaporte falso, pero se sospecha de lavado de dinero, luego de que comprara un terreno gigantesco a un módico precio. El tenor escritor recordó que, además de tratarse de “el único futbolista que ganó todos los premios posibles” (Balón de Oro, campeón de la Champions y de la Copa Libertadores, entre otros), fue “de los pocos jugadores que se ríen en la cancha. Hacía una jugada y se reía, le daba esta cosa pícara al fútbol. además de ser extraordinario para la pelota”.

En una nota más farandulera, la mamá de Neymar, Nadine, de 53 años, presentó a su novio 31 años menor que ella. Sin embargo, según comentó Arcos, “es la reacción de la familia lo que llama la atención”. Neymar, que “es más grande que él”, felicitó a la pareja. “Además tiene calugas, es encachado, deportista”, dijo el columnista sobre el joven de 22 años que, entre sus particularidades, es un connotado gamer.

Por último, Arcos recordó que en un día como hoy, 13 de abril pero de 1983, llegó a este mundo Claudio Bravo. El arquero con más partidos en la historia de la Selección Chilena, que hoy cumple 37 años, “como todo buen arquero, no empezó jugando al arco”. En las inferiores de Colo Colo fue delantero y defensa, pero al no destacar en ninguna de esas posiciones, lo mandaron al arco. Eso, hasta que a los 14 años “se come un gol olímpico en un partido contra la U”, error que le cuesta su permanencia en el equipo. “Un dirigente, Renato Contador, lo echó. Pero el papá lo levantó al día siguiente y le dijo, vamos igual. Lo trajo a Santiago y vuelve a entrenar, hasta que lo vuelven a echar a los 17, esta vez el ilustre Jorge Toro”, relató Arcos.

Fue su mentor, Julio Rodríguez, quien intercedió por él para que permaneciera en el club. Entre los argumentos que lo salvaron se consideró que “era muy chico de estatura y se pegó el estirón tarde”. En ese tiempo, de Bravo se decía que “hay un cabro en inferiores que cuando agarra el arco no lo va a soltar nunca más”. De ahí, fue solo cosa de tiempo para que Juvenal Olmos lo hiciera debutar en la Selección, aunque fue Nelson Acosta quien lo consolida como responsable del arco, “y no lo suelta hasta hoy”.

Y ahora, que se acerca a la edad del retiro, ya trascendió que Pep Guardiola le ofreció ser parte de su cuerpo técnico, pero Bravo “lo está pensando porque quiere ser entrenador titular de un equipo. Y ahí es cuando uno se vuelve viejo: jugadores que uno vio jugar y reporteó se convierten en entrenadores”, cerró el tenor.