Mouche y su futuro en Colo Colo: Tengo contrato hasta diciembre, de ahí se verá si la gente del club quiere contar conmigo

En diálogo con el periodista argentino Rama Pantorotto por Instagram, el delantero de Colo Colo, Pablo Mouche, habló con respecto a su futuro en el Cacique.

Al respecto, el trasandino reveló que ha sido un paso importante por el elenco de Macul, y que se ha sentido en comodidad.

“Me encontré con una ciudad muy linda, solo había venido a jugar por Libertadores y Sudamericana. Después con el club es fantástico, la gente me apoyó desde el primer día y la conexión fue inmediata, eso ayudó en la adaptación, la cual se me hizo relativamente fácil”, dijo.

Con respecto a su continuidad, Mouche sostuvo que todo se verá a fin de año, de lo contrario tendrá que pensar en otros horizontes.

“Tengo contrato hasta diciembre con Colo Colo, entonces hasta diciembre pienso en Colo Colo. De ahí se verá si la gente del club quiere contar conmigo y nos sentaremos a conversar, y si no habrá que buscar otro lugar, siempre pensando a corto plazo”, expresó.