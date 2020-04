Hugo Gatti superó el coronavirus: “Sabía que no era mi momento”

El “Loco” deja atrás el Covid-19. El retirado futbolista argentino Hugo Gatti fue dado de alta del Hospital de Madrid, luego de ser ingresado por 15 días ante su contagio de la enfermedad SARS-Cov-1.

“Al dar positivo me obligaron a quedarme ingresado en el hospital. Y eso que yo estaba asintomático. No tenía ningún síntoma. Para mí esos primeros días fueron desesperantes“, relató el trasandino.

Gatti dijo al Diario AS que “no es tan fácil llevarme para allá arriba. No era mi momento”, explicando que “el coronavirus me estaba afectando sin darme cuenta. La suerte es que yo nunca fumé y tenía los pulmones fuertes”.