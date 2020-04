David Pizarro sobre el Covid-19 en Chile: “Toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo”

De pandemia y política. El retirado futbolista David Pizarro se refirió al manejo de la crisis por el nuevo coronavirus y dijo que “nos quedamos en casa, salimos por cosas esenciales. Estoy un poco indignado”.

En diálogo con Corriere Dello Sport el exjugador de Roma, Fiorentina y Universidad de Chile, criticó al gobierno asegurando que “mientras el virus se estaba propagando, nuestro gobierno no hizo nada”.

Pizarro agregó sobre La Moneda que “vengo de una familia muy pobre, por eso entiendo a mi gente. En la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo. También se aplica a otros estados de América del Sur”.

El ex seleccionado chileno manifestó que “aquí me etiquetan como comunista sólo porque estoy con las personas, porque vivo entre personas. Pero no me importa si tienes razón o izquierda. Solo quiero más dignidad”.