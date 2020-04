Pelé reconoce que no es hincha del histórico club brasilero en el que es ídolo

Es él mayor ídolo de un equipo del que ahora reconoce que no es hincha. El exastro brasilero Edson Arantes Do Nascimento -de 79 años- confesó que es seguidor de un club de la ciudad de Río de Janeiro.

El histórico Pelé es nombre sagrado en el Santos Futebol Clube, la ciudad puerto del estado de Sao Paulo, camiseta que defendió por 19 años consecutivos (1956-1974) y con la que fue campeón planetario en 1962 y 1963.

Los fanáticos del “Peixe” se enteraron que el tres veces campeón mundial con Brasil (1958, 1962 y 1970) es seguidor del carioca Club de Regatas Vasco da Gama, el segundo equipo más popular de Río detrás de Flamengo.

En una entrevista para el Canal Pilhado de Youtube, Pelé dijo que “la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco, me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco“, agregando que “no fui vascaíno, lo soy”.

