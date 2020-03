Universidad británica estima que muertes por Covid-19 podrían ser más de 1,8 millones

Un escenario global desolador. Los investigadores de la universidad The Imperial College of Science, Technology and Medicine estimaron una cifra potencial de muertes que puede provocar la epidemia de Covid-19.

En un estudio los expertos plantean que el nuevo coronavirus podría generar 1.800.000 de personas fallecidas en todo el mundo sólo en 2020, incluso si los países adoptan medidas rápidas y estrictas.

Según los investigadores el modelo indica una tasa de mortalidad de 0,2 por cada 100 mil personas por semana, lo que establece una cifra anual de 1.86 millones de fallecimientos y casi 470 millones de contagios.

Los investigadores precisan que se podrían salvar decenas de millones de vidas si se toman medidas estrictas de salud pública, incluidas la aplicación del test, las cuarentenas y el distanciamiento social.

Informa The Guardian que las simulaciones de modelo del Imperial College se basan en datos actuales sobre la gravedad del virus, su capacidad de contagio, tasa de mortandad estimada, factores demográficos y sociales.

El estudio enfatiza que si las medidas se demoran a nivel global -con 1.6 muertes cada cien mil habitantes cada semana- la cifra estimada de fallecimientos treparía a 10.45 millones y 2.4 billones de infectados.