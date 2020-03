Tomás Asta-Buruaga: “El cuerpo técnico está muy preocupado de cada jugador”

Pasan los días y las medidas por la pandemia del Covid-19 se intensifican en nuestro país, con cuarentenas obligatorias en determinadas comunas, mientras hay otro sector de la población que continúa en este aislamiento voluntario.

En este contexto, el plantel de jugadores de Universidad Católica continúa con sus entrenamientos desde sus hogares, así como también con la modalidad de conferencias de prensa de manera remota, para conocer el día a día de los integrantes del cuadro pre cordillerano.

“Me levanto temprano, tomo desayuno, me pongo a entrenar, después juego un poco ‘Play’, almuerzo, descanso un poco y después en la tarde vuelvo a entrenar. Me lo estoy llevando de buena manera, un poco aburrido, pero hay que hacerle caso a las autoridades”, comentó el defensa de la UC, Tomás Asta-Buruaga.

El ex Deportes Antofagasta se refirió también al rol que ha cumplido el técnico Ariel Holan, junto a su equipo de trabajo: “El entrenador un siete, a mi me llamó antes de ayer para preguntar como estaba, como estaba esto del encierro, si estaba entrenando, de hecho el cuerpo técnico en general está muy preocupado de cada jugador, siempre están escribiendo en el grupo de WhatsApp que tenemos”.

El ex Unió Española ya vislumbra un posible panorama, cuando se retome la actividad deportiva, manifestando que “cuando se vuelva no va a costar tanto, es como una pretemporada en casa y sólo faltaría complementarse un poco con la pelota, que eso en un día, dos días ya vamos a estar perfecto y vamos a volver a la normalidad”.

Este momento de receso en el fútbol, permitirá que jugadores como Germán Lanaro, quienes arrastraban lesiones, puedan ser opción para el técnico argentino, algo que no complica al zaguero: “Será una competición muy sana, hay cuatros centrales de muy buena categoría, son grandísimos jugadores, grandísimas personas, así que va a ser una competición muy sana y eso va a ser decisión del cuerpo técnico el día que tengamos que volver”.

De esta manera el plantel “Cruzado” seguirá realizando sus entrenamientos en sus hogares, con los kit entregados por la institución, durante el tiempo que dure la cuarentena por el coronavirus.