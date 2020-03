De Paul y su opinión sobre el fútbol: “No me gusta lo que lo rodea, me parece un asco”

El golero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, habló sobre cómo ha sido su paso por Universidad de Chile, de su relación con Johnny Herrera y de lo que para él representa el fútbol en su vida.

En conversación con LUN, el golero comenzó aclarando cómo fue haber perdido la titularidad en el conjunto azul tras perder el clásico ante Colo Colo en el estadio Monumental. “Claro que me sentí mal, pero no anduve llorando porque hay que ser respetuosos. Hernán siempre va a buscar lo mejor para el equipo. Lo hablé con él y de la manera que me lo dijo estaba bien. Pero obvio hubo un bajón, pero conmigo mismo. No culpé a nadie y no cambié mi forma de entrenar. Sabía que en algún momento se podía revertir la situación. Tenía que estar bien de la cabeza”.

¿Necesitó ayuda sicológica por haber salido del equipo? “No. A todos nos pasa. Afecta, pero si te bajoneas no vas a poder jugar más en este club. Yo acepté las decisiones. No soy de andar lloriqueando“, indicó.

¿Era muy pesada la mochila de Johnny Herrera? “No. Yo siento que el arquero siempre tiene responsabilidad en los goles. Siempre puedes hacer algo más. Creo que en los partidos que jugué no me hicieron muchos goles. Este de Colo Colo fue por una segunda jugada, tampoco me tiré y me pegué con la cabeza en el piso. Acá ganamos y perdemos todos“, aclaró el meta.

“Yo sabía que no sería fácil jugar, pero todos aspiramos a estar en un club grande. Yo logré ese paso y tuve paciencia hasta que llegó mi momento. En San Luis me pasó de la misma manera, estar en juveniles, en el primer equipo y en la banca”, sostuvo De Paul.

¿Se quiso ir de la U? “En algún momento, sí. Tuve ganas porque quería jugar. Pero era el precio de estar en la U”, manifestó.

¿Cómo era su relación con Johnny? “No era de amistad, pero sí como con todos. En general no soy de muchos amigos en el fútbol, pero eso pasa en todos lados“. dijo.

¿Qué sintió cuando Herrera dijo que él ayudó al equipo a salvarse del descenso? “No le presto atención a todo lo que dicen mis compañeros porque a veces los sacan de contexto. Por eso no me encierro tanto en el fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero jugarlo. Después no me gusta lo que lo rodea, me parece un asco: los egos, el ambiente no me gustan. No miro el fútbol que miran todos. El campeonato lo veo porque soy profesional. Ahora no es que me encierre a ver fútbol, porque también tengo una familia”, cerró.