Estrella de Disney Channel en Viña: “Todos sabemos que el Festival es uno de los más importantes”

Desde que comenzó el Festival de Viña, el nombre más coreado entre los fanáticos que llegan hasta el Hotel Sheraton es el de Isabela Souza, protagonista de la serie Bia de Disney Channel y que por estos días se desempeña como jurado del evento musical.

“La verdad es que nunca lo imaginé y es un sueño cumplido porque todos sabemos que el Festival de Viña es uno de los más importantes de Latinoamérica y es todo muy lindo. La verdad es que empecé este año de una manera muy linda”, comentó a ADN.

Gracias a su rol en el festival, ha podido ver en primera fila las presentaciones de artistas como Ricky Martin y Pablo Alborán, pero ha sido la jornada de este jueves 27 de febrero su favorita porque se reconoce admiradora de Maroon 5 y su compatriota Alexandre Pires.

Al igual que otras series de la cadena, el elenco de Bia también canta en la banda sonora y realiza shows en vivo. En Chile debutarán el 20 de junio en el Movistar Arena.

Antes, el 13 de marzo se estrenará por Disney Channel la segunda temporada de la serie. “Bia se va animar a luchar mucho más por lo que quiere, para encontrar a su hermana, entonces, van a haber muchas sorpresas”.

Sobre el momento que enfrenta Chile, la joven de 22 años dijo que dedicaría el tema “Si vuelvo a nacer”, además de un mensaje: “Que mantengamos la paz. Que no nos peleemos entre nosotros y que nos unamos como Latinoamérica para transmitir amor al resto del mundo y no violencia porque con la violencia no vamos a lograr nada”.

Al ser consultada si le gustaría cantar en la Quinta Vergara, Souza respondió que “un día sí. Confieso que me pone nerviosa porque conquistar al “Monstruo” sería algo muy grande y sé que es un público muy importante. Entonces, sí. Me pone nerviosa pero me gustaría en un futuro. Quién sabe”.