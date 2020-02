Jugador del Porto decidió abandonar la cancha tras explotar por insultos racistas

Otro hecho repudiable y lamentable se vivió este domingo en Portugal, durante el duelo entre el Porto y el Guimaraes por la Primera División de aquel país.

Cuando el reloj marcaba los 60′ de compromiso, el delantero del cuadro local, Moussa Marega, terminó explotando tras recibir insultos racistas de parte del público, y de inmediato decidió abandonar el terreno de juego.

El ariete al darse cuando de que los gritos iban hacia su persona, pidió el cambio al banco de suplentes, pese a que sus compañeros lo intentaron convencer para que no se fuera. Sin embargo, no tuvieron éxito, ya que Marega no siguió disputando el duelo.