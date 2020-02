En España ya hablan del “enfado” de Vidal por no ser considerado por el nuevo DT del Barcelona

Si con Ernesto Valverde ya se hablaba que Arturo Vidal tenía pocas oportunidades para estar en el once titular del Barcelona, con la llegada de Quique Setién al banco catalán el asunto ha pintado para peor para el chileno, debido a que poco a poco a perdido protagonismo en el equipo y en los últimos partidos apenas ha sido considerado por su entrenador.

El medio Sport hizo eco de esta situación y ya habla del enfado que siente el chileno por no sentirse importante para el nuevo estratego que llegó al elenco culé.

“El chileno no pudo ocultar su enfado por salir al campo para jugar los últimos minutos ante el Getafe. Desde la llegada de Quique Setién, Vidal no se está consolidando en el once titular del Barça”, sostiene el medio sobre la situación que afecta al mediocampista nacional.

Cabe recordar que si bien Vidal fue titular ante el Betis, terminó siendo reemplazado antes de la hora de partido. Después ante el Athletic estuvo durante todo el pleito en el banco de suplentes y contra el Getafe fue el último cambio y apenas disputó nueve minutos.