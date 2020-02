Juan Manuel Insaurralde: “Ni cuando ganamos la Copa Chile fuimos los mejores ni ahora somos los peores”

Colo Colo y Universidad Católica animará el clásico 177, donde los albos tienen la ventaja con 78 victorias, mientras que la UC suma 52 triunfos y se registran 46 empates.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Insaurralde hizo un análisis del rendimiento del Cacique que está duodécimo en la tabla de posiciones.”El torneo nacional recién comienza, van solo tres fechas, sabemos que Católica nos ha sacado seis puntos, nosotros queremos agarrar esa regularidad que te lleve a ser protagonista del torneo, estamos en deuda. Tuvimos un excelente comienzo de año ganando la Copa Chile, va a ser muy recordado porque le ganamos la final al archirrival”.

Además, el “Chaco” descartó algún problema interno dentro del camarín y lo catalogó de tranquilo.”No hay ningún tipo de conflicto con ningún integrante del cuerpo técnico ni con los jugadores, la convivencia es buena. Ni cuando al principio de año ganamos la Copa Chile fuimos los mejores ni ahora somos los peores. En Colo Colo perder dos partidos es demasiado, es un equipo grande, asumimos esa responsabilidad, sabemos que no puede volver a pasar. Es un vestuario totalmente normal y tranquilo, no se por qué inventan cosas. No somos para nada conflictivos, somos jugadores profesionales, hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacer lo mejor para que a Colo Colo le vaya bien”.

Al ser consultado por quién tiene la presión en el clásico, el defensor estuvo de acuerdo que la tiene el albo.”Por ser Colo Colo, por jugar en casa y por la necesidad de los puntos, necesitamos acortar esa diferencia y por ende, vamos a tener que salir a buscar el partido desde el primer minuto. Tenemos en la cabeza y estamos enfocados en solo ganar“.

Finalmente, Insaurralde se refirió a los cruzados y aseguró que es un duro rival. “Católica es un gran equipo, con un muy buen entrenador, ya lo hemos enfrentado en Copa Chile. Vamos a tener que hacer un gran partido, si queremos lograr el triunfo, es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores muy buenos. Nosotros con nuestras armas, vamos a tener que estar muy concentrados y hacerle sentir desde el primer minuto que queremos ganar el partido. Esperemos que el domingo sea un muy buen día”, sentenció.