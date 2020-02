José Pedro Fuenzalida y el clásico: “Nos queda la espinita que no se han permitido los hinchas visitantes”

Universidad Católica continúa preparando el duelo contra Colo Colo, que será el clásico 177 entre albos y cruzados. El partido está programado para este domingo a las 18:00 horas en el estadio Monumental, donde no se permitirá el ingreso de hinchas visitantes.

En conferencia de prensa, José Pedro Fuenzalida, comentó la determinación. “Estos partidos son diferentes por lo que se juega. Hay mayor repercusión y son los más esperados. Nosotros lo vivimos con intensidad. Lo que sí, es que nos queda la espinita que no se ha permitido a los hinchas visitantes y todo este tema ha empañado un poco este espectáculo, porque lo lindo del Clásico es cómo lo vive la gente también. La gente que quiere ir al estadio, nosotros queremos que sea la familia, no este tipo de gente que ha ensuciado el fútbol y ha hecho que pasen estas cosas, que no podamos tener a nuestra gente en el Monumental. Lo único que queremos es que esto sea un espectáculo”.

Además, el “Chapa” analizó el rendimiento de los albos, que están a seis puntos de los cruzados. “Hay tendencias que cuando un equipo viene bien, uno puede marcar diferencia, pero en los clásicos estamos hablando de equipos que tienen buenos jugadores, se conforman para ganar títulos, vamos a enfrentar a un rival que viene de ser campeón en la Copa Chile, si bien en el torneo no han logrado los resultados, va a ser un rival duro y así lo dice la experiencia. Cada clásico es complicado, en el papel los resultados son inciertos. Nos vamos a preparar ante un rival que nos va a querer pasar por arriba”.

Fuenzalida se detuvo en Pablo Mouche, a quien tendrá que marcar por la banda derecha defensiva. “Mouche es un gran jugador, ha tenido poca actividad, pero si lo dejamos jugar marca diferencia, es un jugador que hay que tenerle cuidado y fue determinante el año pasado con Colo Colo, y es una de las piezas a las que hay que tenerle atención. Si queremos dominar, tenemos que dejarlo fuera de nuestro arco y que se dedique más a defender que atacar”, sentenció.