Cristian Garin confirmó su presencia en el ATP de Santiago y aseguró que seguirá trabajando con Andrés Schneiter

El tenista chileno Cristian Garin habló con la prensa tras su participación en el Córdoba Open, donde se coronó campeón, aunque después decidió bajarse del ATP 250 de Buenos Aires.

Respecto a lo anterior y consultado sobre cómo va la recuperación de la lesión que le dejó fuera del Argentina Open, indicó que “más bien que una lesión, fue un desgaste físico de la semana pasada, ya que no tuve ningún día de recuperación y con mi equipo decidimos descansar, que creo que fue la mejor decisión”.

¿Como proyecta su participación en Río? ¿Que expectativas tiene de su participación en ese campeonato? “En lo personal me gusta ir partido a partido, sin generar expectativas demás. Creo que estoy jugando muy bien, que es lo que más me importa en estos momentos, y quiero seguir de la misma manera. La idea es enfocarme en cada partido y es cuando mejor juego, que no influya mucho lo que viene”, sostuvo la primera raqueta nacional.

¿Cuánto influyó la cercanía del Abierto de Santiago en su decisión de borrarse del Argentina Open? “Tiene influencia, ya que al no estar al 100 por ciento para jugar aquí en Buenos Aires, me hace pensar en el calendario, en lo duro que se viene. Son muchísimas semanas las que tengo que jugar muy seguidas y creo que esta semana fue una buena decisión no haber jugado, no me sentía bien, Creo que ahora es momento de enfocarse en lo que se viene”, indicó Garin.

¿Puede asegurar su presencia en Santiago a los aficionados y los organizadores de ese torneo? “Tengo muchas ganas de jugar Santiago, ya que mis primeros recuerdos en lo profesional fue el ATP de Viña. Estoy en una etapa muy distinta a cuando tenía 16 o 17 años, y tengo muchas ganas de jugar ahí”, manifestó.

Finalmente, Garin se refirió a si seguirá compartiendo entrenador con Juan Ignacio Londero. “Con Andrés (Schneiter) sigo cien por ciento, Lo que sí estamos buscando alguien que nos ayude algunas semanas y ya se sabrá en las semanas siguientes quién y cómo va ser la persona que nos ayude.