Nicolás Castillo podría estar hasta cinco meses lejos de las canchas

View this post on Instagram

Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido,bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta, gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí… hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder! nose lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca! GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías! Les deseo lo mismo que me desean pero por mil ! ❤️