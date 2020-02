Mario Salas: “La U y la UC tomaron decisiones drásticas con sus hinchas y es lo que se tiene que hacer”

Colo Colo se continúa preparando para el duelo ante Audax Italiano, válido por la tercera fecha del campeonato chileno. El duelo estaba programado para realizarse en el Bicentenario de La Florida, pero finalmente será en el estadio Nacional por razones de seguridad.

En conferencia de prensa el entrenador de los albos, Mario Salas, confesó que ellos no se presentarán con interrogantes sobre el desarrollo normal del partido, por posibles disturbios con la hinchada. “No llegamos con incertidumbre, llegamos con la idea de que el partido se va a jugar y esa es la forma en que nos concentramos. Nuestro objetivo y nuestro foco está en llegar al partido con la idea que se va a jugar, no podemos llegar con incertidumbre o dudas de si se juega o no. Lo que vaya pasando, habrá un plan de contingencia y tomaremos las decisiones que haya que tomar”.

Además, el DT también comentó las sanciones que han tenido que tomar tanto Universidad de Chile como Universidad Católica para sancionar a quienes han ocasionado desmanes en el estadio. “Las leyes y los reglamentos están escritos. Me parece que la U y la UC tomaron decisiones drásticas con sus hinchas, pero es lo que se tiene que hacer. La gente tiene que entender que hay formas de manifestarse y cuando la forma es violenta, se rompen reglamentos. Las leyes en el fútbol están y están para cumplirse. Si va a seguir ocurriendo, se va a seguir haciendo. Nosotros nos tenemos que atener a las consecuencias, a lo que haga nuestra gente en el estadio”.

Iván Morales criticó fuertemente a Colo Colo y manifestó que lo mejor para su carrera sería salir del club. Con respecto a esas declaraciones, “El Comandante” aseguró que el “Tanquecito” sigue siendo parte de los albos.”No he conversado con Iván Morales. Ya sea las incorporaciones o las salidas del club, a mi me las comunica Marcelo Espina, con respecto de Iván no ha habido ninguna charla. Iván sigue siendo parte del plantel, está en recuperación. También si existe la posibilidad, se manejará y se verá, pero el encargado de informar si hay algo es Marcelo y no lo hemos conversado”.

En el Cacique siguen buscando a un defensor central para cerrar el plantel. Mientras que con respecto a los lesionados: Nicolás Blandi y Pablo Mouche están entrenando normal y se están integrando de manera progresiva.

Sobre el próximo rival, Salas, aseguró que es una ventaja que Audax Italiano no pueda ejercer su localía. “Este Audax es distinto, lo que no quiere decir que sea mejor o peor, tenemos que adaptarnos y hacer prevalecer nuestro juego por sobre lo que nos va a ofrecer Meneghini. Él ya nos complicó en La Calera, donde empatamos. Nos presenta un desafío tremendo y que se juegue en pasto natural nos ayuda, Audax no puede ejercer su localía, nos ayuda de eso no hay reparo. Es un equipo muy dinámico, muy intenso y muy efectivo en el área”, sentenció.

El domingo Colo Colo visitará a Audax Italiano a las 18:00 horas en el estadio Nacional.